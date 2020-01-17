Наймолодша мільярдерша у світі Кайлі Дженнер з сімейства Кардашьян опублікувала фото у її звичайному стилі – обтягуючому костюмі, який підкреслив її видатні принади

Кайлі Дженнер опублікувала кілька знімків біля розкішного автомобіля, пише Рoliteka.net.

Так, Кайлі позує біля відкритої двері авто, спокусливо прогнувшись для фото. На першому фото вона повернулася спиною, виставивши сідниці, і підтримуючи їхню вагу руками. Тканина на сідницях натягнулася, і костюм навіть трохи просвічує в самому розкішному місці.

На другому фото красуня Дженнер поставила одну ногу на машину, закинув руку за голову і відкрила рот. Зірка показала свої принади з усіх боків.

Її образ доповнює сіра сумочка на плечі, виконана під крокодилячу шкіру, а також темні кросівки з червоними шнурками. Волосся вона поклала акуратними хвилями.

«Одного разу два скорпіона зробили лева 🔥🖤», – багатозначно вона підписала знімок.

У сториз вона також показала вид зверху на свій костюм, а потім продемонструвала сідниці в залі і оголосила, що почне готуватися до літа.

У коментарях почали розшифровувати «послання» Кайлі Дженнер в instagram:

«Твій місяць у скорпіоні. Насправді, досить часто зустрічається серед сімей, бо й Скорпіон, і Лев є певними ознаками того, що дитина теж буде такою ж, як вони, чи буде мати однаковий місячний знак», – відзначили в мережі.

Також були й інші відгуки користувачів мережі для Кайлі. Цього разу, як ніколи, фоловери селебріті розкритикували її тіло за втручання хірургів і навіть відзначили, що «стегна не збігаються з тілом».

«Оооо дійсно хороший підпис. Кайлі Дженнер левиця🙌😭❤️🔥😍», «Це виглядає так дивно і неприродно», «Це просто виглядає неправильно ... коли стегна не збігаються 💉😳💉», «Знову ми бачимо, що у тебе є на землі. Але у мене є королівство !!!», «Коли ти повинен заплатити за своє тіло ....», «Ваші операції дивні», – написали там же.

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