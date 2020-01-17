Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер из семейства Кардашьян опубликовала фото в ее привычном стиле – обтягивающем костюме, который подчеркнул ее выдающиеся прелести

Кайли Дженнер опубликовала несколько снимков возле роскошного автомобиля, пишет Рoliteka.net.

Так, Кайли позирует возле открытой двери авто, соблазнительно прогнувшись для фото. На первом фото она повернулась спиной, выставив ягодицы, и поддерживая их вес руками. Ткань на ягодицах натянулась, и костюм даже просвечивает немного в самом пышном месте.

На втором фото красотка Дженнер поставила одну ногу на машину, закинула руку за голову и приоткрыла рот. Звезда показала свои прелести со всех сторон.

Ее образ дополняет серая сумочка на плече, выполнена под крокодиловую кожу, а также темные кроссовки с красными шнурками. Волосы она уложила аккуратными волнами.

«Однажды два скорпиона сделали льва 🔥🖤», – многозначительно подписала она снимок.

В сториз она также показала вид сверху на свой костюм, а потом продемонстрировала ягодицы в зале и объявила, что начнет готовиться к лету.

В комментариях начали расшифровывать «послание» Кайли Дженнер в инстаграм:

«Твоя луна в скорпионе. На самом деле, довольно часто встречается среди семей, потому что и Скорпион, и Лев являются определенными признаками того, что ребенок тоже будет такой же, как они или будет иметь одинаковый лунный знак», – отметили в сети.

Также были и другие отзывы пользователей сети для Кайли. В этот раз, как никогда, фолловеры селебрити раскритиковали ее тело за вмешательство хирургов и даже отметили, что ее «бедра не совпадают с телом».

«Оооо действительно хорошая подпись. Кайли Дженнер львица🙌😭❤️🔥😍», «Это выглядит так странно и неестественно», «Это просто выглядит неправильно ... когда бедра не совпадают 💉😳💉», «Снова мы видим, что у тебя есть на земле. Но у меня есть королевство !!!», «Когда ты должен заплатить за свое тело ....», «Ваши операции удивительны», – написали там же.

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