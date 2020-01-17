Модель Олена Омович, більше відома як «українська Кардашьян», вразила плоским животом без штанів у мережі

Як передає Politeka.net, інста-модель опублікувала нове фото в соцмережі instagram в розділі Stories.

На фото дівчина позує в короткій футболці з рукавами і в одних трусах на фото. На її обличчі – яскравий макіяж: стрілки на очах, тіні, чітко профарбовані вилиці і брови. Вона затягла волосся в тугий кінський хвіст на голові і приміряла довгі висячі сережки зі срібними камінчиками.

Так, образ моделі доповнили світло-коричневі чоботи-ботфорди, які приховують її ноги вище коліна.

На тлі Олени Омович можна відзначити студію, розкидані речі і людей. Поза моделі каже, що їй зовсім не ніяково позувати в негліже перед людьми, робити селфи в дзеркалі для мільйонної аудиторії в інстаграм і виставляти свої «принади» на показ.

Так як фото було опубліковано в історіях, користувачі не могли його публічно прокоментувати.

Нагадаємо, що 16 січня Альона Омович приміряла образ чорного ангела. Так, вона зробила фото в студії з крилами за спиною. На фото дівчина позує в обтягуючому чорному комбінезоні на високих підборах. За спиною Омович чорні крила з тканини. Вона, розкинувши руки, продемонстіровала худу фігуру в облягаючому одязі.

«BLACK ANGEL 💔 Ті рідкісні кадри, зроблені не на мій фотік 😍 P. S. У мене питання до вас дівчата. Хто займається розтяжкою ? Скільки часу потрібно, щоб сісти на шпагат? Місяць, рік? Хочу в кінці місяця піти тягнутися, а то суглоби ниють як у старої баби. Плюс буду пиляти круті фотки», – запитала вона у жіночої половини своїх фоловерів.

У коментарях користувачі мережі почали писати свої думки з приводу розтяжки.

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