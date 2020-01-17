Модель Алена Омович, известная больше как «украинская Кардашьян», поразила плоским животом без штанов в сети

Как передает Politeka.net, инста-модель опубликовала новое фото в соцсети инстаграм в разделе Stories.

На фото девушка позирует в короткой футболке с рукавами и в одних трусах на фото. На ее лице – яркий макияж: стрелки на глазах, тени, четко прокрашены скулы и брови. Она затянула волосы в тугой конский хвост на голове и примерила длинные висячие серьги с серебряными камушками.

Так, образ модели дополнили светло-коричневые сапоги ботфорды, которые скрывают ее ноги выше колена.

На фоне Алены Омович можно отметить студию, расбросанные вещи и людей. Поза модели говорит, что ей совсем не неловко позировать в неглиже перед людьми, делать селфи в зеркале для миллионой аудитории в инстаграм и выставлять свои «прелести» на показ.

Так как фото было опубликовано в историях, пользователи не могли его публично прокомментировать.

Напомним, что 16 января Алена Омович примерила образ черного ангела. Так, она сделала фото в студии с крыльями за спиной. На фото девушка позирует в обтягивающем черном комбинезоне на высоких каблуках. За спиной Омович черные крылья из ткани. Она, раскинув руки, продемонстировала худую фигуру в облегающем наряде.

«BLACK ANGEL 💔 Те редкие кадры, сделанные не на мой фотик 😍 P.S. У меня вопрос к вам девочки. Кто занимается растяжкой ? Сколько времени нужно, чтобы сесть на шпагат? Месяц, год? Хочу в конце месяца пойти тянуться, а то суставы ноют как у старой бабки. Плюс буду пилить крутые фотки», – спросила она у женской половины своих фолловеров.

В комментариях пользователи сети начали писать свои мысли по поводу растяжки.

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