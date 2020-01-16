Артистка вже немолода, але все ж демонструє свої пікантні знімки "кращих часів"

Памела Андерсон "вивалила" камеру свої пишні груди

Американська актриса і зірка колись популярного серіалу "Рятувальники Малібу" покрасувалася в костюмі, призначеному для плавання, катання на серфі - зокрема. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram світової знаменитості.

Так легендарна Пем опублікувала архівне фото, де вона позує в чорному гідрокостюмі і выпятила свою груди назовні. На актрисі також були сонцезахисні окуляри, вона дивиться в бік, волосся розпущене, а груди, здається, ось-ось вислизне з костюма.

Варто відзначити, що на знімку Пем не посміхається постійно постить у своєму мікро-блозі тільки чорно-білі архівні кадри, незважаючи на те, що багато її фолловери просять публікувати "фото з життя".

Раніше повідомлялося про те, що артистка опублікувала цілий ролик, дуже схожий з такими, які зазвичай знімають в якості реклами парфуму або чогось подібного.

Так на кадрах Пем з'явилася одразу в кількох ефектних образах - тут тобі і коктейльна суконька в паєтках, що звисає з плечей зірки, і "гарячі" пози в душі і у взутті, і гонки на елітному спорткарі, але головне - гола блондинка в ліжку. Кадри з "Бондіади", не інакше.

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