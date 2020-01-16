Памела Андерсон "вывалила" камеру свою пышную грудь
Американская актриса и звезда некогда популярного сериала "Спасатели Малибу" покрасовалась в костюме, предназначенном для плавания - катания на серфе - в частности. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram мировой знаменитости.
Так легендарная Пэм опубликовала архивное фото, где она позирует в черном гидрокостюме и выпятила свою грудь наружу. На актрисе также были солнцезащитные очки, она смотрит в сторону, волосы распущены, а грудь, кажется, вот-вот выскользнет из костюма.
Стоит отметить, что на снимке Пэм не улыбается постоянно постит в своем микро-блоге только черно-белые архивные кадры, несмотря на то, что многие ее фолловеры просят публиковать "фото из жизни".
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Ранее сообщалось о том, что артистка не устает удивлять публику - она опубликовала целый ролик, очень схож с такими, которые обычно снимают в качестве рекламы парфюма или чего-то подобного.
Так на кадрах Пэм предстала сразу в нескольких эффектных образах - тут тебе и коктейльное платьице в паетках, приспущенное с плеч звезды, и "горячие" позы в душе и в обуви, и гонки на элитном спорткаре, но главное - голая блондинка в постели. Кадры из "Бондиады", не иначе.
Ранее Politeka сообщала о том, что раздетая Памела Андерсон встала на мостик и показала себя во всей красе
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Politeka писала и о том, что Памела Андерсон «тряхнула стариной» и засветила на камеру пышный бюст