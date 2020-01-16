"Компромат" на прем'єра став каменем спотикання

Прослушка наради в Кабінеті міністрів, яку виклали в мережу, стала однією з тем, обговорюваних на засіданні фракції "Слуга народу"

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерело в президентській фракції.

Зазначається, що на засіданні дуже емоційно обговорювали викладену в мережу прослуховування.

Депутати не сеснялись у своїх висловлюваннях на цю тему, дійшло і до нецензурної лексики.

Повідомляється нардепи Максим Бужанський і Олександр Дубинський навіть підбурювали колег висловити недовіру прем'єру.

При цьому телеграм-канал «Легітимний» повідомляє, що голосування за недовіру прем'єру таки відбулося. Проте, "за" проголосувало трохи більше 10 людина. Ці депутати після невдалого голосування покинули зал.

Схоже, що фракція висловила довіру прем'єру.

Разом з тим скандальні записи стали не єдиною темою засідання фракції "Слуги народу".

Джерело «РБК-Украина» повідомляє, що найдовше і найбільш предметно 15 січня обговорювали зміни в регламент. Зокрема, було вирішено зробити робочу групу з доопрацювання законопроекту.

Крім нардепів на засіданні були присутні голова НАК "Нафтогаз України Андрій Коболєв і гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський. Вони відповідали на запитання від нардепів про високі зарплати і премії.

За результатами засідання стало відомо, що 24 та 31 січня не будуть скликатися позачергові пленарні засідання. Призначати позачергові засідання наступного тижня не планується взагалі.

Це пояснили тим, що зміни до Конституції у нинішньому вигляді не будуть відправляти в Конституційний суд.

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