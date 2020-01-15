Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пропустил совещание со "Слугами народа" и отправился к президенту Владимиру Зеленскому в офис после появление скандальной записи

Гончарук пропустил совещание с депутатами партии "Слуга народа". Премьер сразу поехал в Офис президента на встречу с Зеленским. Возможно это последний день для главы правительства, сообщает депутат от СН Александр Дубинский в социальных сетях, передает Politeka. (Чтобы посмотрететь видео, доскролльте страничку до конца).

Отметим, скандал разгорелся после того, как в сети появилась запись разговора Гончарука, замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой и главы Минфина Оксаны Маркаровой. Стороны обсуждали курс доллара и экономические вопросы перед встречей с Зеленским. Гончарук в разговоре его назвал "тупым президентом". Об этом сообщает портал ЗН.юа и отмечает, что запись только первая из 14 частей.

Премьер отметил на записи, что плохо разбирается в экономике. При этом он занимает должность главы правительства, в обязанности которого входит экономическая политика и управление объектами государственной собственности.

Слуга Народа Максим Бужанский уже написал, что в 19,12 Гончарук развернулся перед Радой и "удрал" в неизвестном направлении.

Депутат Александр Дубинский при этом заявил, что премьера нужно отправить в отставку. Но законных оснований для этого нет, так как у премьера иммунитет на год. Поэтому, предполагает Слуга, чиновник должен сам написать заявление, как и остальные участники диалога.

Нардеп добавляет, что они все там смеялись, поддерживали, а также обсуждали, как превратить "пустоту" и экономические ошибки в победу новой команды.

Ранее мы сообщали, что Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, должен был провести совещание с фракцией "Слуги народа", где обсудить экономические показатели Украины.



