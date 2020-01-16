"Компромат" на премьера стал каменем преткновения

Прослушка совещания в Кабинете министров, которую выложили в сеть, стала одной из тем, обсуждаемых на заседании фракции "Слуга народа"

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в президентской фракции.

Отмечается, что на заседании очень эмоционально обсуждали изложенную в сеть прослушку.

Депутаты не сеснялись в своих высказываниях на эту тему, дошло и до нецензурной лексики.

Сообщается нардепы Максим Бужанский и Александр Дубинский даже подстрекали коллег выразить недоверие премьеру.

При этом телеграм-канал «Легитимный» сообщает, что голосование за недоверие премьеру таки состоялось. Однако, "за" проголосовало чуть больше 10 человек. Эти депутаты после неудачного голосования покинули зал.

Похоже, что фракция выразила доверие премьеру.

Вмести с тем скандальные записи стали не единственной темой заседания фракции "Слуги народа".

Источник «РБК-Украина» сообщает, что дольше всего и наиболее предметно 15 января обсуждали изменения в регламент. В частности, было решено сделать рабочую группу по доработке законопроекта.

Помимо нардепов на заседании присутствовали глава НАК "Нафтогаз Украины Андрей Коболев и гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский. Они отвечали на вопросы от нардепов о высоких зарплатах и премиях.

По результатам заседания стало известно, что 24 и 31 января не будут созываться внеочередные пленарные заседания. Назначать внеочередное заседание на следующей неделе не планируется вообще.

Это объяснили тем, что изменения в Конституцию в нынешнем виде не будут отправлять в Конституционный суд.

апомним, в сеть слили разговор Гончарука перед встречей с Зеленским.

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