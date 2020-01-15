Все решится в ближайшее время

Алексей Гончарук после скандала со сливом своего разговора в сеть написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины готов покинуть свой пост, однако решение остается за президентом. Об этом сообщает Телеграм-канал Легитимный со ссылкой на источник в Офисе президента.

В то же время в сети появилась вторая часть скандального разговора премьера (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

В то же время отмечается, что 15 января Владимир Зеленский согласовывать отставку премьера не собирается. Предполагается, что сейчас все ждут слива продолжения скандального разговора, в котором Гончарук рассуждает о президенте и важных государственных делах.

«Наш источник сообщает, что в КабМине была прослушка, но Гончарук «молодой» и не догадывался, что его могут слушать. Ходят слухи, что Гончарука слушали все силовики, вопрос теперь в том, кто слил его», - говорится в публикации.

Также появилась информация о том, что на заседании фракции «Слуга народа» было проголосовано недоверие премьеру, однако «за» высказалось меньшинство. Речь идет о чуть более десятка депутатов, которые после голосования покинули зал. Судя по всему, фракция проголосовала доверие главе Кабмина.

Напомним, ранее в сеть слили запись совещания у премьер-министра Алексея Гончарука по курсу гривны, где глава правительства в весьма незамысловатых выражениях обсуждает экономическую ситуацию в стране с замглавой Нацбанка Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой.

Стоит отметить, что совещание проводилось перед встречей с президентом Зеленским, который также упоминается в разговоре.

«У Зеленского есть очень примитивное, в смысле простое, понимание экономических процессов. Он понимает, что есть платежный баланс. Платежный баланс сильно неправильный, а гривна сильно укрепилась», - говорит Гончарук, после чего начинает рассуждать, как бы попроще объяснить Зеленскому факт роста гривны.

Кроме того, премьер-министр не стесняется признавать и собственные провалы в экономике.

«Я полный профан в экономике - я юрист по образованию. Но шо я понимаю?», - произносит он во время разговора.

Напомним, в сеть слили разговор Гончарука перед встречей с Зеленским.

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