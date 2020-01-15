В мережу просочилися фотографії зі скандального засідання прем'єра Олексія Гончарука, на якому він різко висловився про президента Володимира Зеленського



Як повідомляє Politeka, фотографії були розміщені на Telegram-сторінці Klymenko Time.

«Насправді, у Гончарука ВЖЕ зробили першу комунікаційну помилку. У Кабміні заявили, що у них немає інформації про достовірність аудіозаписи. Так говорять у випадку, коли мається на увазі - оприлюднена інформація - це дуже погано і репутаційно боляче», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що фотографії були розміщені на сайті Національного банку, а сама зустріч відбулася 16 грудня минулого року.

Як повідомлялося раніше, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук пропустив нараду зі "Слугами народу" і відправився до президента Володимира Зеленського в офіс після поява скандального запису.

Прем'єр одразу поїхав в Офіс президента на зустріч із Зеленським. Можливо це останній день для глави уряду, повідомляє депутат від СН Олександр Дубинський в соціальних мережах.

Перед цим повідомленням з'явився запис людей, дуже схожі на голос Гончарука та заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової й глави Мінфіну Оксани Маркарової. Сторони обговорювали курс долару й економічні питання перед зустріччю із Зеленським. Гончарук в розмові назвав його "тупим президентом". Про це повідомляють журналісти й зазначають, що запис лише перший з 14 частин.

Прем'єр зазначив на записі, що погано розбирається в економіці. При цьому він займає посаду глави уряду, в обов'язки якого входить економічна політика та управління об'єктами державної власності.

Нагадаємо, Гончарук образив Зеленського і нарвався на гнів українців: «Це не дно, а днище».

Як повідомляла Politeka, Романенко зганьбив Гончарука за нову обіцянку: "і так користуємося".

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