Скандальные откровения Алексея Гончарука о Владимире Зеленском вызвали бурю эмоций у украинцев

Украинцы бурно обсуждают слитую в сеть запись совещания у премьер-министра Алексея Гончарука по курсу гривны, где глава правительства в весьма незамысловатых выражениях обсуждает экономическую ситуацию в стране с замглавой Нацбанка Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Стоит отметить, что совещание проводилось перед встречей с президентом Зеленским, который также упоминается в разговоре.

«У Зеленского есть очень примитивное, в смысле простое, понимание экономических процессов. Он понимает, что есть платежный баланс. Платежный баланс сильно неправильный, а гривна сильно укрепилась», - говорит Гончарук, после чего начинает рассуждать, как бы попроще объяснить Зеленскому факт роста гривны.

По его словам, на укрепление курса национальной валюты повлияла, в частности, уверенность украинцев в «сильного президента».

«Пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос - у него будет пустое место там», - считает Гончарук.

Кроме того, премьер-министр не стесняется признавать и собственные провалы в экономике.

«Я полный профан в экономике - я юрист по образованию. Но шо я понимаю?», - произносит он во время разговора.

Украинцы не могли не отреагировать на слова премьера. Под соответствующим видео набралось множество комментариев.

«О, ещё один признался что он дебил. Какое замечательное у нас правительство, какие кадры!», «Если это все аутентичные разговоры, то это не дно а – ДНИЩЕ», «Почему они все разговаривают по-русски?», «о боже. да закапывайте вы страну уже. ничто не поможет. хватит нас насиловать», «Им ларьком разве что управлять. Они вообще ни фига не знают», «"Сильное молодое правительство")))))) На этом моменте меня прорвало, дикий ор», «Гнать всю эту шушару поганой метлой!», - пишут люди.

Напомним, в сеть слили разговор Гончарука перед встречей с Зеленским.

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