В сеть просочились фотографии со скандального заседания премьера Алексея Гончарука, на котором он резко высказался про президента Владимира Зеленского



Как сообщает Politeka, фотографии были размещены на Telegram-странице Klymenko Time.

«На самом деле у Гончарука УЖЕ сделали первую коммуникационную ошибку. В Кабмине заявили, что у них нет информации о достоверности аудиозаписи. Так говорят в случае, когда подразумевается - обнародованная информация - это очень плохо и репутационно больно», - говорится в сообщении.

Уточняется, что фотографии были размещены на сайте Национального банка, а сама встреча состоялась 16 декабря прошлого года.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Украины Алексей Гончарук пропустил совещание со "Слугами народа" и отправился к президенту Владимиру Зеленскому в офис после появление скандальной записи.

Премьер сразу поехал в Офис президента на встречу с Зеленским. Возможно это последний день для главы правительства, сообщает депутат от СН Александр Дубинский в социальных сетях.

Перед этим сообщением появилась запись людей, очень похожи на голос Гончарука и замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой и главы Минфина Оксаны Маркаровой. Стороны обсуждали курс доллара и экономические вопросы перед встречей с Зеленским. Гончарук в разговоре его назвал "тупым президентом". Об этом сообщает портал ЗН.юа и отмечает, что запись только первая из 14 частей.

Премьер отметил на записи, что плохо разбирается в экономике. При этом он занимает должность главы правительства, в обязанности которого входит экономическая политика и управление объектами государственной собственности.

Напомним, Гончарук оскорбил Зеленского и нарвался на гнев украинцев: «Это не дно, а днище».

Как сообщала Politeka, Романенко опозорил Гончарука за новое обещание: "и так пользуемся".

Также Politeka писала о черном дне для Гончарука настал, премии вылезут боком: что задумали «Слуги народа».