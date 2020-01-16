Екс-ангел Victoria’s Secret Кендіс Свейнпол засвітила підкачані сідниці і не тільки...

Зоряна манекенниця позувала для студійних знімків. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Кендіс.

Так на нових опублікованих кадрах модель вирішила проявити всю свою чарівність і трохи пококетувати на камеру. Фото, де знаменитість "повалялась" на диванчику повернувшись до об'єктиву задом - вийшли просто приголомшливими.

Засмагла красуня своїми знімками розохотила публіку у мережі, не дивно, адже окрім тоненьких смуг леопардового, ймовірно, купальника на ефектній блондинці нічого не було. На фото видно її стегна, ніжки і сідниці.

Фолловери твердять, що Кендіс прекрасна і вона по праву вважається однією з найяскравіших учасниць шоу Victoria’s Secret.

Раніше Кендіс Свейнпол показала спекотне фото з іншою зоряною подружкою – там дівчата «пустували» серйозніше – розставили ноги в коротеньких шортах.

Раніше бразильська супер-модель відпочила на курорті і припасла кілька відвертих кадрів для публікацій в мережі.

Одна з найефектніших манекенниць у світовій індустрії моди Амбросіо у свої 38 виглядає чудово. Так на нових опублікованих кадрах з відпочинку, модель розляглася на містку біля океану, при цьому в об'єктив камери випнувши свої підкачані сідниці - цю частину тіла зоряної манекенниці видно зблизька.

Алессандра Амбросіо красується в роздільному червоному купальнику на березі, на ній щільний сонцезахист, вона релаксує, схоже, наповну.

А ще раніше красуня-актриса Анджеліна Джолі з’явилася в відвертих образах під час фотосесії для італійського глянцю Grazia. Жінка позувала оголеною, прикрившись шовкової простирадлом.

При цьому було видно оголену спинку зірки вона стояла впівоберта до фотографа і дивилася в камеру. Також артистка позувала в ліжку, накрившись простирадлом.

Нагадаємо, янгол Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

Як раніше повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо похвалилася пружним тілом без одягу

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