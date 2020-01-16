Экс-ангел Victoria’s Secret Кендис Свейнпол засветила подкачанные ягодицы и не только...

Звездная манекенщица позировала для студийных снимков. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Кендис.

Так на новых опубликованных кадрах модель решила проявить все свое очарование и немного пококетничать на камеру. Фото, где знаменитость "повалялась" на диванчике повернувшись к объективу задом - получились просто потрясающими.

Загорелая красавица своими снимками раззадорила публику в сети, не удивительно, ведь кроме тоненьких полос леопардового, вероятно, купальника на эффектной блондинке ничего не было. На фото видны ее бедра, ножки и ягодицы.

Фолловеры твердят, что Кендис прекрасна и она по праву считается одной из самых ярких участниц знаменитого шоу Victoria’s Secret.

Ранее Кендис Свейнпол показала знойное фото с другой звездной подружкой – там девчонки «шалили» куда более серьезнее – расставили ноги в коротеньких шортах.

Ранее бразильская супер-модель Алессандра Амбросио отдохнула на курорте и припасла несколько откровенных кадров для публикаций в сети.

Одна из самых эффектных манекенщиц мировой индустрии моды Амбросио в свои 38 выглядит превосходно. Так на новых опубликованных кадрах с отдыха, модель разлеглась на мостике у океана, при этом в объектив камеры выпятив свои подкачанные ягодицы - эту часть тела звездной манекенщицы видно вблизи.

Алессандра Амбросио красуется в раздельном алом купальнике на берегу, на ней плотная солнцезащита, она релаксирует, похоже, по полной.

А еще ранее актриса-красавица Анджелина Джоли предстала в откровенных образах во время фотосессии для итальянского глянца Grazia. Женщина позировала обнаженной, прикрывшись шелковой простыней.

При этом было видно обнаженную спинку звезды она стояла вполоборота к фотографу и смотрела в камеру. Также артистка позировала в постели, накрывшись простыней.

Напомним, ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио похвасталась упругим телом без одежды

Также Politeka информировала, что горячая брюнетка-модель спрятала красоту под прозрачной тканью: это фото лишает покоя