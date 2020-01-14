Модель засвітила свої ніжки і попу на фото

Олена Омович, відома як українська Кардашьян завдяки своїм аномальним формами, показала томне відео в мережі

Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в «історії» Олена Омович розмістила кліп, в якому вона у фотостудії в різних відвертих позах демонструє не тільки відверте плаття з величезним вирізом на спині, але і нещодавно зроблену з допомогою пластичного хірурга «попу як у Кім».

Модель прогинається і повертається задом до камери, відкриває губи, перекидає ногу за ногу, розмахує з боку в бік волоссям, перекладає руки, і все це для кращих фото. Вона зібрала нарізку зі зйомки і об'єднала з піснею, яка їй подобається.

"А можна, я погрущу?", - запитала вона у мережі у своїх фоловерів.

На одному з фото вона приклала до губ палець і спокусливо подивилася в об'єктив через плече.

Також можна помітити, що в один з моментів відео, коли українська Кардашьян відвела руку від свого тіла, з під сукні "випала" груди.

У цілому, фотографії на тлі червоних коробок і срібних куль в чорному платті і блискучих колкотках вийшли дуже ефектними. Свій образ Омович доповнила яскравим макіяжем з акцентом на очі, а волосся гладко зачесала в кінський хвіст.

Сережки, які висять майже до грудей, зорово витягають її обличчя.

Зазначимо, що перед цим, в соцмережі вона продемонстіровала свій плаский живіт, натякаючи на те, що найменший розмір одягу для неї вже великий.

"ХЅ, який ми заслужили", - підписала вона знімок.

Також вона сфотографувалася біля дзеркала, продемонстировав фігуру.

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