Модель засветила свои ножки и попу на фото

Алена Омович, известная как украинская Кардашьян благодаря своим аномальным формам, показала томное видео в сети

Как передает Politeka.net, на своей странице в «историях» Алена Омович разместила клип, в котором она в фотостудии в разных откровенных позах демонстрирует не только откровенное платье с огромным вырезом на спине, но и недавно сделанную с помощью пластического хирурга «попу как у Ким».

Модель прогибается и поворачивается задом к камере, приоткрывает губы, перебрасывает ногу за ногу, размахивает из стороны в сторону волосами, перекладывает руки, и все это для лучших фото. Она собрала нарезку со съемки и объединила с песней, которая ей нравится.

"А можно, я погрущу?", - спросила она в сети у своих фолловеров.

На одном из фото она приложила к губам палец и соблазнительно посмотрела в объектив через плечо.

Также можно заметить, что в один из моментов видео, когда украинская Кардашьян отвела руку от своего тела, из под платья "выпала" грудь.

В целом, фотографии на фоне красных коробок и серебряных шаров в черном платье и блестящих колкотках получились очень эффектными. Свой образ Омович дополнила ярким макияжем с акцентом на глаза, а волосы гладко зачесала в конский хвост.

Серьги, которые висят почти до груди, зрительно вытягивают ее лицо.

Отметим, что перед этим, в соцсети она продемонстировала свой плоский живот, намекая на то, что самый маленький размер одежды для нее уже большой.

"ХS, который мы заслужили", - подписала она снимок.

Также она сфотографировалась возле зеркала, продемонстировав точеную фигуру.

Напомним, украинская Кардашьян сняла с себя все и засветила пышные богатства на камеру: "Можно голову свернуть"

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян с трудом удержала свои формы в тесном корсете.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян посветила аппетитными булочками в прозрачном боди.