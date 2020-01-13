Наймолодша мільярдер у світі Кайлі Дженнер вирішила порадувати шанувальників новими відвертими знімками
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.
«Заплуталася», - коротко йдеться у підписі.
Так, на опублікованих фотографіях Дженнер позує в одному прозорому білизна, яка обвиває красива рожева мотузка. Модель обрала такі пози, які підкреслюють її пишні форми. На це звернули увагу і її прихильники.
«Вогонь», «мене теж зав'яжи з собою, Кайлі!», «яка соковита самкочка», «Богиня», - пишуть вони.
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Як повідомлялося раніше, Кайлі Дженнер з сімейства Кардашьян похвалилася своїми автомобілями на парковці.
Зірка любить демонструвати свої пишні форми, всіляко підкреслюючи їх, але в цей раз вирішила показати свою іншу гордість – своє багатство.
наймолодша мільярдерка зробила фото на парковці, навпаки дорогих автомобілів, на які заробила сама, з допомогою блогу і продажу косметики. Шанувальники Кайлі в мережі змогли оцінити її хвастощі, однак, Дженнер отримала більше негативних коментарів. Деякі зазначили, що поки вона купається в розкоші, Австралія гине у вогні.
«Моя мила лялечка😍😍😍», «П'ятничні флюїди», «Куди поділася твоя відвертий одяг», «Поки ви позуєте зі своїми дорогими автомобілями і дорогими прикрасами, одягом і аксесуарами, люди вмирають, тварини вмирають», «Автомобілі на цих фотографіях коштують більше, ніж я зароблю до кінця свого життя», – пишуть в коментарях фолловери селебріті.
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