Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер решила порадовать поклонников новыми откровенными снимками

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

«Запуталась», - коротко говорится в подписи.

Так, на опубликованных фотографиях Дженнер позирует в одном прозрачном белье, которое обвивает красивая розовая веревка. Модель выбрала такие позы, которые подчеркивают ее пышные формы. На это обратили внимание и ее поклонники.

«Огонь», «меня тоже завяжи с собой, Кайли!», «какая сочная самкочка», «Богиня», - пишут они.

Как сообщалось ранее, Кайли Дженнер из семейства Кардашьян похвасталась своими автомобилями на парковке.

Звезда любит демонстрировать свои пышные формы, всячески их подчеркивая, но в этот раз решила показать свою другую гордость – свое богатство.

Самая молодая миллиардерша сделала фото на парковке, напротив дорогостоящих автомобилей, на которые заработала сама, с помощью блога и продажи косметики. Поклонники Кайли в сети смогли оценить ее хвастовство, однако, Дженнер получила больше негативных комментариев. Некоторые отметили, что пока она купается в роскоши, Австралия погибает в огне.

«Моя милая очаровашка😍😍😍», «Пятничные флюиды», «Куда делась твоя откровенная одежда», «Пока вы позируете со своими дорогими автомобилями и дорогими украшениями, одеждой и аксессуарами, люди умирают, животные умирают», «Автомобили на этих фотографиях стоят больше, чем я заработаю до конца всей своей жизни», – пишут в комментариях фолловеры селебрити.

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