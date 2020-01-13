Пишногруда російська модель Анастасія Квітко виставила напоказ ідеальне тіло під час відпочинку на пляжі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.
«Яка вам більше подобається? 1 або 2?», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Квітко позує у відвертому купальнику, який ефектно підкреслює її головну гордість. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів мережі.
Дружина Кошового з Кварталу 95 роздяглася і показала, чим підкорила зіркового чоловіка: особисті кадри
Погода готує новий удар, ранок і ніч будуть нещадними: точний прогноз
Весілля Кіркорова та Успенської: королева шансону приголомшила зізнанням
Фото мами дітей Сергія Лазарєва з'явилося в мережі, її ім'я знають усі: "Будьте щасливі"
«Яка пружна попка», «занадто гаряче! Занадто!», «Про Господи, ось це форми», «вогонь просто», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, 25-річна російська модель і фотоблогер Анастасія Квітко, яку охрестили російської Кардашьян з-за її пишної фігури, любить епатувати публіку відвертими знімками.
На цей раз красуня посвітила принадами в коротенькому міні-сукня світло-блакитного кольору і поспішила похвалитися в своєму мікроблозі в Instagram. Анастасія наділу напівпрозоре плаття, від зони декольте якого захоплює дух. Здається, ніби з маленького сукні ось-ось "вистрибне" її величезна груди. Шанувальники дивуються, як модель зуміла в нього втиснутися.
Також російська Кардаш'ян доповнила свій образ сумочкою небесно-блакитного кольору і браслетами на обох руках. Для вдалого кадру дівчина поклала світлі локони на одне з плечей. Погляд вона кокетливо спрямувала в бік від об'єктива. До речі Настя позувала в добре освітленій кімнаті з білим підлогою і стелею. З декору незвичайна лавка, виконана під дерево, світильник і пуф, нагадує пень.
"Який твій улюблений колір?", - поцікавилася красуня у своїх фоловерів.
Нагадаємо, що Кім Кардашьян чоловікові загрожує розлученням.
Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.
Також Politeka писала, що російська Кардашьян показала непристойне місце крупним планом.