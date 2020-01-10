25-летняя российская модель и фотоблогер Анастасия Квитко, которую окрестили русской Кардашьян из-за ее пышной фигуры, любит эпатировать публику откровенными снимками

Как передает Politeka.net, на этот раз красотка посветила прелестями в коротеньком мини-платье светло-голубого цвета и поспешила похвастаться в своем микроблоге в Инстаграм. Анастасия надела полупрозрачное платье, от зоны декольте которого захватывает дух. Кажется, будто из маленького платья вот-вот "выпрыгнет" ее огромная грудь. Поклонники удивляются, как модель сумела в него втиснуться.

Также русская Кардашьян дополнила свой образ сумочкой небесно-голубого цвета и браслетами на обоих руках. Для удачного кадра девушка уложила светлые локоны на одно из плечей. Взгляд она кокетливо устремила в сторону от объектива. К слову Настя позировала в хорошо освещенной комнате с белым полом и потолком. Из декора необычная скамейка, выполненная под дерево, светильник и пуфик, напоминающий пень.

"Какой твой любимый цвет?", - поинтересовалась красавица у своих фолловеров.

Комментирующие кинулись восторгаться прелестями Анастасии. Многие ответили, что на данный момент - голубой. Ведь именно такого цвета на ней платье.

"Я определенно и полностью люблю это, о да, 👍"

«Ну, ты выглядишь жарко, как ад»

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"Ты выглядишь красивой каждый день"

Ранее мы сообщали, Анастасия Квитко посветила своими "арбузами" на камеру, облачившись в топ белого цвета. К слову, топ оригинально соединялся посередине, и казалось, что застежки вот-вот разойдутся. Сочные формы девушки никого не могли оставить равнодушным. Красавица знает, чем зацепить публику. Она спросила у своих поклонников в Инстаграм, которых у нее более десяти миллионов, на что они обращают внимание в первую очередь. Примечательно, что все оказались воспитанными и "честно" отвечали, что на ее большие глаза.

Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала неприличное место крупным планом.