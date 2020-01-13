Модель превзошла сама себя!

Пышногрудая российская модель Анастасия Квитко выставила напоказ идеальное тело во время отдыха на пляже

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

«Какая вам больше нравится? 1 или 2?», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных снимках Квитко позирует в откровенном купальнике, который эффектно подчеркивает ее главную гордость. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей сети.

«Какая упругая попка», «слишком горячо! Слишком!», «О Господи, вот это формы», «огонь просто», - пишут они.

Как сообщалось ранее, 25-летняя российская модель и фотоблогер Анастасия Квитко, которую окрестили русской Кардашьян из-за ее пышной фигуры, любит эпатировать публику откровенными снимками.

На этот раз красотка посветила прелестями в коротеньком мини-платье светло-голубого цвета и поспешила похвастаться в своем микроблоге в Инстаграм. Анастасия надела полупрозрачное платье, от зоны декольте которого захватывает дух. Кажется, будто из маленького платья вот-вот "выпрыгнет" ее огромная грудь. Поклонники удивляются, как модель сумела в него втиснуться.

Также русская Кардашьян дополнила свой образ сумочкой небесно-голубого цвета и браслетами на обоих руках. Для удачного кадра девушка уложила светлые локоны на одно из плечей. Взгляд она кокетливо устремила в сторону от объектива. К слову Настя позировала в хорошо освещенной комнате с белым полом и потолком. Из декора необычная скамейка, выполненная под дерево, светильник и пуфик, напоминающий пень.

"Какой твой любимый цвет?", - поинтересовалась красавица у своих фолловеров.

Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала неприличное место крупным планом.