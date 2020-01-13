Пышногрудая российская модель Анастасия Квитко выставила напоказ идеальное тело во время отдыха на пляже
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.
«Какая вам больше нравится? 1 или 2?», - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованных снимках Квитко позирует в откровенном купальнике, который эффектно подчеркивает ее главную гордость. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей сети.
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«Какая упругая попка», «слишком горячо! Слишком!», «О Господи, вот это формы», «огонь просто», - пишут они.
Как сообщалось ранее, 25-летняя российская модель и фотоблогер Анастасия Квитко, которую окрестили русской Кардашьян из-за ее пышной фигуры, любит эпатировать публику откровенными снимками.
На этот раз красотка посветила прелестями в коротеньком мини-платье светло-голубого цвета и поспешила похвастаться в своем микроблоге в Инстаграм. Анастасия надела полупрозрачное платье, от зоны декольте которого захватывает дух. Кажется, будто из маленького платья вот-вот "выпрыгнет" ее огромная грудь. Поклонники удивляются, как модель сумела в него втиснуться.
Также русская Кардашьян дополнила свой образ сумочкой небесно-голубого цвета и браслетами на обоих руках. Для удачного кадра девушка уложила светлые локоны на одно из плечей. Взгляд она кокетливо устремила в сторону от объектива. К слову Настя позировала в хорошо освещенной комнате с белым полом и потолком. Из декора необычная скамейка, выполненная под дерево, светильник и пуфик, напоминающий пень.
"Какой твой любимый цвет?", - поинтересовалась красавица у своих фолловеров.
Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.
Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.
Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала неприличное место крупным планом.