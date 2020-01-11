Відома російська модель Анастасія Квітко виставила напоказ соковите тіло в екстремальному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

Так, модель позує у відвертому жовтому купалнике, ефектно вигнувшись і виставивши напоказ сочне форми.

Звернемо увагу, що образ дівчини доповнювали тільки окуляри. Однак шанувальники Квітко не змогли висловити слова захоплення формами моделі – фотографію вона вбыросила в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, 25-річна російська модель і фотоблогер Анастасія Квітко, яку охрестили російської Кардашьян з-за її пишної фігури, любить епатувати публіку відвертими знімками.

На цей раз красуня посвітила принадами в коротенькому міні-сукня світло-блакитного кольору і поспішила похвалитися в своєму мікроблозі в Instagram. Анастасія наділу напівпрозоре плаття, від зони декольте якого захоплює дух. Здається, ніби з маленького сукні ось-ось "вистрибне" її величезна груди. Шанувальники дивуються, як модель зуміла в нього втиснутися.

Також російська Кардашьян доповнила свій образ сумочкою небесно-блакитного кольору і браслетами на обох руках. Для вдалого кадру дівчина поклала світлі локони на одне з плечей. Погляд вона кокетливо спрямувала в бік від об'єктива. До речі Настя позувала в добре освітленій кімнаті з білим підлогою і стелею. З декору незвичайна лавка, виконана під дерево, світильник і пуф, нагадує пень.

"Який твій улюблений колір?", - поцікавилася красуня у своїх фоловерів.

Коментують кинулися захоплюватися красою Анастасії. Багато відповіли, що на даний момент - блакитний. Адже саме такого кольору на ній плаття.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян чоловікові загрожує розлученням.

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.

Також Politeka писала, що російська Кардашьян показала непристойне місце крупним планом.