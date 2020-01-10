25-річна російська модель і фотоблогер Анастасія Квітко, яку охрестили російською Кардашьян через її пишну фігуру, любить епатувати публіку відвертими знімками

Як передає Politeka.net, на цей раз красуня посвітила принадами в коротенькій міні-сукні світло-блакитного кольору і поспішила похвалитися в своєму мікроблозі в Instagram. Анастасія наділа напівпрозоре плаття, від зони декольте якого захоплює дух. Здається, ніби з маленької сукні ось-ось "вистрибнуть" її величезні груди. Шанувальники дивуються, як модель зуміла в неї втиснутися.

Також російська Кардашьян доповнила свій образ сумочкою небесно-блакитного кольору і браслетами на обох руках. Для вдалого кадру дівчина поклала світлі локони на одне з плечей. Погляд вона кокетливо спрямувала в бік від об'єктива. До речі Настя позувала в добре освітленій кімнаті з білою підлогою і стелею. З декору незвичайна лавка, виконана під дерево, світильник і пуф, що нагадує пень.

"Який твій улюблений колір?", - поцікавилася красуня у своїх фоловерів.

Коментуючі кинулися захоплюватися красою Анастасії. Багато хто відповів, що на даний момент - блакитний. Адже саме такого кольору на ній плаття.

"Я безумовно і повністю люблю це, так, 👍"

«Ну, ти виглядаєш жарко, як пекло»

"Дуже жарко цієї зимою"

"Ти виглядаєш красивою кожен день"

Раніше ми повідомляли, Анастасія Квітко посвітила своїми "кавунами" на камеру, одягнувши топ білого кольору. До речі, топ оригінально з'єднувався посередині, і здавалося, що застібки ось-ось розійдуться. Соковиті форми дівчини нікого не могли залишити байдужим. Красуня знає, чим зачепити публіку. Вона запитала у своїх шанувальників в Instagram, яких у неї більше десяти мільйонів, на що вони звертають увагу в першу чергу. Примітно, що всі виявилися вихованими і "чесно" відповідали, що на її великі очі.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян чоловікові загрожує розлученням.

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.

Також Politeka писала, що російська Кардашьян показала непристойне місце крупним планом.