25-летняя российская фотомодель и блогер Анастасия Квитко, известная благодаря своим роскошным формам как русская Кардашьян, поделилась свежими снимками

Как передает Politeka.net, девушка выложила пикантные кадры в своем микроблоге в Инстаграм. Она предстала в соблазнительном образе: на ней топ белого цвета, две половинки которого оригинально крепятся на середине груди и низ коричневого цвета. Маленький топ, такое впечатление, что вот-вот разорвется, и главное достоинство Анастасии, наконец, выберется на свет. Красавица играет распущенными волосами и дерзко смотрит прямо в объектив.

Девушка поинтересовалась у многочисленных фолловеров, которых у нее почти 10, 5 миллионов, на что они смотрят в первую очередь. Ответы оказались неожиданными. Целомудрие поклонников зашкаливает, так как выяснилось, что большинство в восторге от больших глаз инстадивы.

"Что привлекает ваше внимание на этой картине? Топ @prettylittlething 🎀", - подписала снимки Квитко.

"Должен сказать, волосы ..... люблю цвет !!! 😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥"

"Глаза и губы"

"Твои глаза, дорогая"

"Твоя блузка красивая"

Ранее мы сообщали, Анастасия Квитко обескуражила сеть, выставив напоказ ни чем не прикрытую пышную "пятую точку". Наряд с "сеточкой" никого не оставил равнодушным.Так, модель поделилась в "сториз" откровенным кадром - ее сфотографировали со спины. Она соблазнительно выгнулась и запрокинула голову назад.

Также мы рассказывали, эффектная Квитко взбудоражила сеть образом в платье бежевого цвета. Девушка позировала в облегающем наряде на фоне лазурного побережья. Ее аппетитные прелести заставили покраснеть не одну тысячу поклонников. Распущенные волосы, рассыпавшиеся по спине, серебрянные часики и солнцезащитные очки дополнили пикантный look. Поклонники поспешили признаться красотке в любви.

Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала неприличное место крупным планом.