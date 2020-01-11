Наймолодша мільярдерка у світі Кайлі Дженнер з сімейства Кардашьян наділа супер облягаючу сукню

Зірка любить демонструвати свої пишні форми, всіляко їх підкреслюючи, пише Рoliteka.net.

Зокрема деякий час тому на сторінці знаменитості з'явилося фото, на якому вона постала в блакитній сукні з білими розводами. Кайлі позувала біля дзеркала. Дівчина не дивилася в камеру, просто дозволивши підписникам вдосталь намилуватися собою. Від краси паморочиться голова.

Наряд ідельно обтягнув фігуру зірки: пишні груди і "солідну" п'яту точку. З довгим хвостом з прямим волоссям і красивим макіяжем Дженнер виглядала наче лялька. Стильні аксесуари доповнили образ зірки, в тому числі і сумочка в тон наряду.

Не можна не звернути увагу на манікюр мільярдерки: довгі рожеві нігті квадратної форми.

За п'ять годин пост Кайлі зібрав більше п'яти мільйонів лайків та багато коментарів. Шанувальники захопилися формами і красою зірки.

Варто відзначити, що 157 мільйонів осіб зараз стежать за життям 22-річної бізнесвумен.

Нагадаємо, Кайлі сфотографувала себе, наставивши камеру телефону на дзеркало в кімнаті-гардеробі.

Зірка з'явилася в помаранчевому костюмі з дірочками. Наряд обтягнув фігуру Дженнер, підкреслюючи її пишні груди і п'яту точку. Мільярдерка прибрала волосся рукою.

Завершували образ 22-річної дівчини рожевий манікюр з довгими нігтями, а також різні аксесуари і красивий макіяж.

"шафа прибирається ✨", - підписала яскравий знімок Кайлі.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер, яка прославилася, як і її сестри, зйомками в реаліті-шоу «Сімейство Кардашьян» часто радує публіку яскравими постами в своєму Instagram.

Модель обожнює яскраві фотосесії, результатами яких ділиться з численними шанувальниками в соцмережі, і цей раз не став винятком.

На цей раз Кайлі продемонструвала соковиту фігуру в стильному вбранні сірого кольору.

Нагадаємо також, що Дженнер опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографії з вечора, який вона провела зі своїми близькими подругами.

Зірка позувала в штанях з високою талією кольору хакі і обтягуючому светрі в тон.

Нагадаємо, що безсоромна Кайлі Дженнер показала свої апетитні місця: вигляд ззаду фантастичний

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