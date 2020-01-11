Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер из семейства Кардашьян надела супер облегающее платье

Звезда любит демонстрировать свои пышные формы, всячески их подчеркивая, пишет Рoliteka.net.

В частности некоторое время назад на странице знаменитости появилось фото, на котором она предстала в голубом платье с белыми разводами. Кайли позировала у зеркала. Девушка не смотрела в камеру, просто позволив подписчикам вдоволь собой налюбоваться. От красоты кружится голова

Наряд идельно обтянул фигуру звезды: пышную грудь и внушительную пятую точку. С длинным хвостом с прямыми волосами и красивым макияжем Дженнер выглядела словно кукла. Стильные аксессуары дополнили образ звезды, в том числе и сумочка в тон наряда.

Нельзя не обратить внимание на маникюр миллиардерши: длинные розовые ногти квадратной формы.

За пять часов пост Кайли собрал более пяти миллионов лайков и много комментариев. Поклонники восхитились формами и красотой звезды.

Стоит отметить, что 157 миллионов человек сейчас следят за жизнью 22-летней бизнесвумен.

Напомним, Кайли сфотографировала себя, наставив камеру телефона на зеркало в комнате-гардеробе.

Звезда предстала в оранжевом костюме с дырочками. Наряд обтянул фигуру Дженнер, подчеркивая ее пышные груди и пятую точку. Миллиардерша убрала волосы рукой.

Завершали образ 22-летней девушки розовый маникюр с длинными ногтями, а также различные аксессуары и красивый макияж.

"шкаф убирается ✨", - подписала яркий снимок Кайли.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер, которая прославилась, как и ее сестры, съемками в реалити-шоу «Семейство Кардашьян» часто радует публику яркими постами в своем Instagram.

Модель обожает яркие фотосессии, результатами которых делится с многочисленными поклонниками в соцсети, и этот раз не стал исключением.

На этот раз Кайли продемонстрировала сочную фигуру в стильном наряде серого цвета.

Напомним также, что Дженнер опубликовала на своей странице в Instagram несколько снимков из вечера, который она провела со своими близкими подругами.

Звезда позировала в штанах с высокой талией цвета хаки и обтягивающем свитере в тон.

Напомним, что бесстыжая Кайли Дженнер показала свои самые аппетитные места: вид сзади фантастический

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер засветила в топике все, что только можно: размеры впечатляют

Также Politeka писала, что Кайли Дженнер показала сочные формы в купальнике: «лучше, чем Кардашьян»