Модель Анастасія Квітко, яку називають «російською Кардаш'ян», порадувала шанувальників новими відвертими знімками

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

Так, фотомодель позує в облягаючому рожевому вбранні, демонструючи всім свої ідеальні форми. Як можна помітити, зірка кудись їде на автомобілі.

Доповнює образ Квітко величезні окуляри, які так любить дівчина. Але її прихильники не змогли висловитися про форми кумира – знімки модель викинула в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, 25-річна російська фотомодель і блогер Анастасія Квітко, відома завдяки своїм розкішним формами як російська Кардашьян, поділилася свіжими знімками.

Дівчина виклала пікантні кадри у своєму мікроблозі в Instagram. Вона постала в спокусливому образі: на ній топ білого кольору, дві половинки якого оригінально кріпляться на середині грудей і низ коричневого кольору. Маленький топ, таке враження, що ось-ось розірветься, і головне достоїнство Анастасії, нарешті, вибереться на світло. Красуня грає розпущеним волоссям і зухвало дивиться прямо в об'єктив.

Дівчина поцікавилася у численних фоловерів, яких у неї майже 10, 5 мільйонів, на що вони дивляться в першу чергу. Відповіді виявилися несподіваними. Цнотливість шанувальників зашкалює, так як з'ясувалося, що більшість в захваті від великих очей инстадивы.

"Що привертає вашу увагу на цій картині? Топ @prettylittlething 🎀", - підписала знімки Квітко.

"Повинен сказати, волосся ..... люблю колір !!! 😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥"

"Очі і губи"

"Твої очі, дорога"

"Твоя красива блузка"

Нагадаємо, що Кім Кардаш'ян чоловікові загрожує розлученням.

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.

Також Politeka писала, що російська Кардаш'ян показала непристойне місце крупним планом.