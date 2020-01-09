Модель Анастасия Квитко, которую называют «русской Кардашьян», порадовала поклонников новыми откровенными снимками

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

Так, фотомодель позирует в облегающем розовом наряде, демонстрируя всем свои идеальные формы. Как можно заметить, звезда куда-то едет на автомобиле.

Дополняет образ Квитко огромные очки, которые так любит девушка. Но ее поклонники не смогли высказаться о формах кумира – снимки модель выбросила в Сторис.

Как сообщалось ранее, 25-летняя российская фотомодель и блогер Анастасия Квитко, известная благодаря своим роскошным формам как русская Кардашьян, поделилась свежими снимками.

Девушка выложила пикантные кадры в своем микроблоге в Инстаграм. Она предстала в соблазнительном образе: на ней топ белого цвета, две половинки которого оригинально крепятся на середине груди и низ коричневого цвета. Маленький топ, такое впечатление, что вот-вот разорвется, и главное достоинство Анастасии, наконец, выберется на свет. Красавица играет распущенными волосами и дерзко смотрит прямо в объектив.

Девушка поинтересовалась у многочисленных фолловеров, которых у нее почти 10, 5 миллионов, на что они смотрят в первую очередь. Ответы оказались неожиданными. Целомудрие поклонников зашкаливает, так как выяснилось, что большинство в восторге от больших глаз инстадивы.

"Что привлекает ваше внимание на этой картине? Топ @prettylittlething 🎀", - подписала снимки Квитко.

"Должен сказать, волосы ..... люблю цвет !!! 😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥"

"Глаза и губы"

"Твои глаза, дорогая"

"Твоя блузка красивая"

Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала неприличное место крупным планом.