Олена Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, намочила груди заради жаркого фото

Пікантні кадри відобразили відразу кілька шикарних поз молодий моделі. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram онлайн-магазину одягу Олени Омович.

На комерційному записі моделі з'явилися кілька свіжих фото з Альоною, де вона демонструє на собі плаття-сорочку білого кольору. Для фото українська Кардашьян вирішила облити груди водою для ефектності. Більш того, вона розстебнула всі ґудзики на сорочці до самої талії, а груди підкреслила чорним підтримує корсетом.

Також варто відзначити, що фотосесія для магазину проходила в душовій кабінці.

Більш того, саме плаття-сорочка дуже короткий і не прикриває ідеальні ніжки інста-зірки. Омович прочинила рот і прикрила очі, для більшої привабливості. Фотографії вийшли дуже гарячими і зовсім не для дитячих очей.

«щось мені підказує, що це фото не пропустить інста на рекламу 😅 ще вангую, що багато негативу буде під фото 😂😂😂 чесно, я обожнюю це! Якщо вважаєш це вульгарним і зібралася писати петиції про те, що це жах.... вдалися і заблокуйте! Особисто я вважаю, якщо тобі не до душі наш стиль, нікуди одягти наші речі.... ти нудна 100%», – написала Омович в пості до опублікованих відвертих знімків.

В коментарях до фотографій магазину багато відзначили не красу сукні, а моделі, яка його рекламує. Багато почали дивуватися, навіщо обливати груди водою.

«А навіщо сорочку намочили?», «Візьму собі на замітку цей корсет, виглядає дуже ефектно. Олена як завжди - прекрасна 😈», «ось це я люблю 😍дууже сексуально, обожнюю цей стиль!🔥🔥🔥», «Крутість цієї фотки зашкалює😍», «Краса!!! Любов до кінчиків пальців 😍», «Мені подобається ваш стиль, але називати дівчат, яким не заходить нудними негарно. Категоричність - ознака обмеженості.», «Перша думка при вигляді фото, молоко протекло😂😂😂», «Олена бомба💣», «Яскравий, сексуальний, стильний образ .У ньому кожна дівчина не залишиться незамеченой!», «Про даааа, це просто вогонь 🙀🔥», «Нереальна», – пишуть в мережі.

Нагадаємо, українська Кардашьян без одягу показала свою "світлу сторону".

Як повідомляла Politeka,украинская Кардашьян ледве втримала свої форми в тісному корсеті.

Також Politeka писала, що українська Кардашьян посвітила апетитними булочками в прозорому боді.