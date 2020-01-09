Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, намочила грудь ради жаркого фото

Пикантные кадры отобразили сразу несколько шикарных поз молодой модели. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram онлайн-магазина одежды Алены Омович.

На коммерческом аккаунте модели появились несколько свежих фото с Аленой, где она демонстрирует на себе платье-рубашку белого цвета. Для фото украинская Кардашьян решила облить грудь водой для эффектности. Более того, она расстегнула все пуговицы на рубашке до самой талии, а грудь подчеркнула черным поддерживающим корсетом.

Также стоит отметить, что фотосессия для магазина проходила в душевой кабинке.

Более того, само платье-рубашка очень короткое и не прикрывает идеальные ножки инста-звезды. Омович приоткрыла рот и прикрыла глаза, для пущей соблазнительности. Фотографии получились очень горячими и совсем не для детских глаз.

«Что-то мне подсказывает, что это фото не пропустит инста на рекламу 😅 ещё вангую, что много негатива будет под фото 😂😂😂 честно, обожаю я это! Если считаешь это пошлым и собралась писать петиции о том, что это ужас.... удались и заблокируй! Лично я считаю, если тебе не по душе наш стиль, некуда одеть наши вещи.... ты нудная 100%», – написала Омович в посте к опубликованным откровенным снимкам.

В комментариях к фотографиям магазина многие отметили не красоту платья, а модели, которая его рекламирует. Многие начали удивляться, зачем обливать грудь водой.

«А зачем рубашку намочили?», «Возьму себе на заметку этот корсет, выглядит очень эффектно. Алена как всегда - прекрасна 😈», «вот это я люблю 😍оочень сексуально, обожаю этот стиль!🔥🔥🔥», «Крутость этой фотки зашкаливает😍», «Красота!!! Любовь до кончиков пальцев 😍», «Мне нравится ваш стиль, но называть девушек, которым не заходит нудными некрасиво. Категоричность- признак ограниченности.», «Первая мысль при виде фото, молоко протекло😂😂😂», «Алёна бомба💣», «Яркий, сексуальный, стильный образ .В нем каждая девушка не останется незамеченой!», «О даааа, это просто огонь 🙀🔥», «Нереальна», – пишут в сети.

Напомним, украинская Кардашьян без одежды показала свою "светлую сторону".

Как сообщала Politeka,украинская Кардашьян с трудом удержала свои формы в тесном корсете.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян посветила аппетитными булочками в прозрачном боди.