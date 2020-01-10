49-річна топ-модель Наомі Кемпбелл любить ділитися з шанувальниками старими фото
У 1990-х роках зірка була шалено популярною, пише Рoliteka.net. Хоча зараз модель також відома на весь світ, але вже дещо втратила свої позиції.
Варто відзначити, що топ-модель придбала не дуже добру славу через низку скандалів на ґрунті навіженого характеру.
Після своєї появи в Instagram знаменитість часто публікує різні пости, у тому числі розміщуючи фото минулих років.
Так, нещодавно Наомі опублікувала знімки, зроблені у 1990 році. На кадрах модель позує оголеною, нижню частину тіла прикриває маленька біла спідничка, а на молочних залозах Кемпбелл намалювала квіточки.
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На голові у зірки - химерна прикраса, яке нагадує змій, як у міфічного персонажа Медузи-Горгони.
За 17 годин пост зірки подіумів зібрав майже 154 тисяч лайків та багато коментарів.
Нагадаємо, на новорічне свято чорна пантера, як називають Наомі, вирішила прийти в яскравому образі.
Вона одягла ультра-коротку золотисту сукню, а також безліч прикрас у вигляді браслетів і намист. При цьому довге волосся моделі були розпущені.
На вечірці Наомі Кемпбелл запалювала в компанії чоловіків і взагалі виглядала дуже веселою.
Раніше повідомлялося, що Наомі Кемпбелл справила фурор на модному показі.
Так, в рамках Тижня Моди в Лондоні, Наомі знову організувала шоу Fashion For Relief, благодійний показ на допомогу по-справжньому нужденним людям. Головна героїня вечора, звичайно, була сама господиня.
49-річна модель зустрічала гостей в чорному напівпрозорому платті, демонструючи чудову фізичну форму.
Раніше ми писали, що 49-річна топ-модель Наомі Кемпбелл приміряла незвичайний образ.
Знімок знаменитість оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.
Чорна пантера очевидно вирішила змінити образ на рожеву пантеру.
На фотографії супермодель позує в рожевій перуці і великих сонцезахисних окулярах. При цьому губи Наомі Кемпбелл нафарбувала також яскраво-рожевою помадою.
Нагадаємо, Наомі Кемпбелл змінилася до невпізнання, нове фото вражає: "чорна пантера стала рожевою"
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