49-летняя топ-модель Наоми Кэмпбелл любит делиться с поклонниками старыми фото

В 1990-х годах звезда была безумно популярной, пишет Рoliteka.net. Хотя сейчас модель все также известна на весь мир, но уже несколько потеряла свом позиции.

Стоит отметить, что топ-модель преобрела не очень хорошую славу из-за череды скандалов на почве взбалмошного характера.

После своего появления в Инстаграм знаменитость часто публикует различные посты, в том числе размещая фото прошлых лет.

Так, недавно Наоми опубликовала снимки, сделанные в 1990 году. На кадрах модель позирует обнаженной, нижнюю часть тела прикрывает маленькая белая юбочка, а на молочных железах Кэмпбелл нарисовала цветочки.

На голове у звезды - причудливое украшение, которое напоминает змей, как у мифического персонажа Медузы-Горгоны.

За 17 часов пост звезды подиумов собрал почти 154 тысяч лайков и много комментариев.

Напомним, на новогодний праздник черная пантера, как называют Наоми, решила прийти в ярком образе.

Она надела ультра-короткое золотистое платье, а также множество украшений в виде браслетов и бус. При этом длинные волосы модели были распущены.

На вечеринке Наоми Кэмпбелл зажигала в компании мужчин и вообще выглядела очень веселой.

Ранее сообщалось, что Наоми Кэмпбелл произвела фурор на модном показе.

Так, в рамках Недели Моды в Лондоне, Наоми вновь организовала шоу Fashion For Relief, благотворительный показ в помощь по-настоящему нуждающимся людям. Главная героиня вечера, конечно, была сама хозяйка.

49-летняя модель встречала гостей в полупрозрачном черном платье, демонстрирующем прекрасную физическую форму его обладательницы.

Ранее мы писали, что 49-летняя топ-модель Наоми Кэмпбелл примерила необычный образ.

Снимок знаменитость обнародовала на своей странице в Instagram.

Черная пантера очевидно решила сменить образ на розовую пантеру.

На фотографии супермодель позирует в розовом парике и больших солнцезащитных очках. При этом губы Наоми Кэмпбелл накрасила также ярко-розовой помадой.

Напомним, Наоми Кэмпбелл изменилась до неузнаваемости, новое фото поражает: "черная пантера стала розовой"

Как ранее сообщала Politeka, Наоми Кэмпбелл в прозрачном платье поразила откровенным видом: кадры, от которых захватывает дух

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