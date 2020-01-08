25-річна російська фотомодель і блогер Анастасія Квітко, відома завдяки своїм розкішним формами як російська Кардашьян, поділилася свіжими знімками

Як передає Politeka.net, дівчина виклала пікантні кадри у своєму мікроблозі в Instagram. Вона постала в спокусливому образі: на ній топ білого кольору, дві половинки якого оригінально кріпляться на середині грудей і низ коричневого кольору. Маленький топ, таке враження, що ось-ось розірветься, і головне достоїнство Анастасії, нарешті, вибереться на світло. Красуня грає розпущеним волоссям і зухвало дивиться прямо в об'єктив.

Дівчина поцікавилася у численних фоловерів, яких у неї майже 10,5 мільйонів, на що вони дивляться в першу чергу. Відповіді виявилися несподіваними. Цнотливість шанувальників зашкалює, так як з'ясувалося, що більшість в захваті від великих очей інстадіви.

"Що привертає вашу увагу на цій картині? Топ @prettylittlething 🎀", - підписала знімки Квітко.

"Повинен сказати, волосся ..... люблю колір !!! 😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥"

"Очі і губи"

"Твої очі, дорога"

"Твоя красива блузка"

Раніше ми повідомляли, Анастасія Квітко збентежила мережу, виставивши напоказ ні чим не прикриту пишну "п'яту точку". Наряд з "сіточкою" нікого не залишив байдужим.Так, модель поділилася в "сторіз" відвертим кадром - її сфотографували зі спини. Вона спокусливо вигнулася й відкинула голову назад.

Також ми розповідали, эфектна Квітко розбурхала мережу образом в сукні бежевого кольору. Дівчина позувала у відвертому вбранні на тлі блакитного узбережжя. Її апетитні принади змусили почервоніти не одну тисячу шанувальників. Розпущене волосся розсипалося по спині, срібний годинник і сонцезахисні окуляри доповнили пікантний look. Шанувальники поспішили зізнатися красуні в любові.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян чоловікові загрожує розлученням.

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.

Також Politeka писала, що російська Кардашьян показала непристойне місце крупним планом.