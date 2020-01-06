Анастасия Квитко, которую прозвали "русской Кардашьян", впечатлила очередной порцией откровенных кадров

Как сообщает Politeka.net, Анастасия Квитко является российской моделью и блогером Instagram.

Необычная красотка приобрела популярность во всем мире благодаря своему выдающемуся телу, которое красотка совершенно не стесняется демонстрировать, как в откровенных нарядах, так и совершенно в одном белье.

За свою модельную карьеру ей выпала возможность поработать на компанию Канье Уэста, который является мужем знаменитой американской звезды Ким Кардашьян. Со временем Квитко даже перебралась в США, где чаще всего рекламирует откровенное белье, модную одежду, корсеты и корректирующее белье колумбийского бренда.

Кроме того, она активно ведет свою страницу в Instagram, где делится пикантными кадрами с различных фотосессий, а также из повседневной жизни.

На этот раз она предстала на новом снимке в тесном ультра-мини платье телесного оттенка, которое выгодно подчеркнуло каждый изгиб идеальной фигуры жгучей красотки. Для завершения образа она выбрала серебряные часики и солнцезащитные очки. Для фотосессии Квмтко выбрала пляжную локацию.

Пользователи сети пришли в настоящий восторг от увиденного снимка и засыпали пышнотелую красотку массой положительных комментариев.

Также ранее сообщалось, что в своих сторис Квитко опубликовала ролик, на котором продемонстрировала свою впечатляющую грудь во время пребывания в кафе. Модель пыталась максимально похвастаться одним из своих достоинств, но это у нее получилось с трудом - пышная грудь едва помещалась в кадре.