Олена Омович, яку давно прозвали українською Кардашьян, вирішила привітати своїх шанувальників з Різдвом, але вийшло це у неї в своєрідній формі
Як повідомляє Politeka.net, Олена Омович є київською фотомоделлю, яка здобула популярність завдяки своїм видатним форм.
Схоже дівчина піддалася впливу сучасних тенденцій і перетворилася в частого гостя пластичних хірургів. Модель перекроїла практично кожен сантиметр свого тіла. Дівчина збільшила губи і груд, змінила розріз своїх очей, а також форму носа. Вона не соромлячись говорить про своїх пластичних операціях і регулярно пише про це у своєму блозі Instagram.
Цього разу вона показала знімок у своєму Stories на якому постала в провокаційному образі, який може вразити будь-якого чоловіка. На новому знімку вона розташувалися в ліжку, накрившись ковдрою. На знімку помітно, що дівчина лежить зовсім без одягу, а її силіконові груди стали центром фотографії.
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На знімку дівчина посилає користувачам мережі повітряний поцілунок.
"З Різдвом всіх напевно. У мене в цьому році з новорічного тільки набряки вранці від олів'є", - підписала знімок модель.
Користувачі мережі не зможуть залишити свої коментарі під знімком, адже він з'явився в Stories.
Також раніше повідомлялося, що на нових кадрах на сторінці Омович в розділі Stories також потрапили випадково: вона зробила рекламу нижньої білизни для онлайн-магазину, заради якої зняла з себе одяг і залізла на ліжко, демонструючи не скільки білизну, а саму себе в селфи в дзеркалі.
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