Кайлі Дженнер, молодша сестра Кім Кардашьян, вразила відвертими знімками в новому образі

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно 22-річна Кайлі обійшла Марка Цукерберга і стала наймолодшою мільярдеркою в світі. Звання прийшло до неї через її компанію з виробництва косметики, дівчина постійно показує новинки зі своєї компанії на сторінці в Instagram.

Але красуня може похвалитися не тільки кар'єрними досягненнями. Її яскраві образи також привертають увагу громадськості. В останні кілька місяців модель створює цілі збірки знімків на яких демонструє образи на вихід.

Одразу стає зрозумілим, що дівчина не втратила любов до відвертохо і часом до занадто відвертоого одягу.

Зовсім нещодавно пекуча брюнетка зважилася на кардинальну зміну іміджу і перефарбувала волосся в жовтий колір. Швидше за все це лише перший етап покраски локонів, незабаром волосся повинно придбати холодний відтінок блонда. Але навіть з таким дивним яскравим кольором волосся дівчина виглядає досить спокусливо.

На її сторінці в мережі Instagram з'явилося кілька знімків з новим кольором волосся. На декількох знімках дівчина позувала в сірій міні-сукні з блакитним узором, яскраво-жовтою сумочкою під крокодилячу шкіру, а також в босоніжках на високих підборах.

На другому знімку вона сидить на кріслі в тілесному костюмі, який буквально складається з однієї лише сітки. Образ доповнюють сріблясті туфлі на підборах.

Також раніше повідомлялося, що Кайлі постала в блискучій сукні з глибоким декольте, яка ідеально підкреслила її форми. Її образ завершували стильні аксесуари. Аж дух перехопило від такої краси.

Варто відзначити, в такому образі дівчина відпочивала з друзями і виглядає напідпитку. На одному знімку Дженнер закрила очі, а на другому - нагнулася, притримуючи груди і широко посміхаючись.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер натягнула латекс і помірялась принадами з гарячою подружкою: "все аж випирає"

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