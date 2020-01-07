Кайлі Дженнер, молодша сестра Кім Кардашьян, вразила відвертими знімками в новому образі
Як повідомляє Politeka.net, нещодавно 22-річна Кайлі обійшла Марка Цукерберга і стала наймолодшою мільярдеркою в світі. Звання прийшло до неї через її компанію з виробництва косметики, дівчина постійно показує новинки зі своєї компанії на сторінці в Instagram.
Але красуня може похвалитися не тільки кар'єрними досягненнями. Її яскраві образи також привертають увагу громадськості. В останні кілька місяців модель створює цілі збірки знімків на яких демонструє образи на вихід.
Одразу стає зрозумілим, що дівчина не втратила любов до відвертохо і часом до занадто відвертоого одягу.
Хвору на рак Заворотнюк спіткала нова біда: "лікарі роблять усе можливе..."
Безсоромна Камінська без одягу і сорому показала найпотаємніше крупним планом: "Казкова"
Галкін вразив витівкою в ліжку, «у всіх на виду»: кадри облетіли мережу
Дружина Луценка після операцій вразила зовнішнім виглядом: тепер можна дізнатися тільки за паспортом
Зовсім нещодавно пекуча брюнетка зважилася на кардинальну зміну іміджу і перефарбувала волосся в жовтий колір. Швидше за все це лише перший етап покраски локонів, незабаром волосся повинно придбати холодний відтінок блонда. Але навіть з таким дивним яскравим кольором волосся дівчина виглядає досить спокусливо.
На її сторінці в мережі Instagram з'явилося кілька знімків з новим кольором волосся. На декількох знімках дівчина позувала в сірій міні-сукні з блакитним узором, яскраво-жовтою сумочкою під крокодилячу шкіру, а також в босоніжках на високих підборах.
На другому знімку вона сидить на кріслі в тілесному костюмі, який буквально складається з однієї лише сітки. Образ доповнюють сріблясті туфлі на підборах.
Також раніше повідомлялося, що Кайлі постала в блискучій сукні з глибоким декольте, яка ідеально підкреслила її форми. Її образ завершували стильні аксесуари. Аж дух перехопило від такої краси.
Варто відзначити, в такому образі дівчина відпочивала з друзями і виглядає напідпитку. На одному знімку Дженнер закрила очі, а на другому - нагнулася, притримуючи груди і широко посміхаючись.
Нагадаємо, що Кайлі Дженнер натягнула латекс і помірялась принадами з гарячою подружкою: "все аж випирає"
Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер натягнула латекс і помірялась принадами з гарячою подружкою: "все аж випирає"
Також Politeka писала, що наймолодша мільярдерка показала свої величезні принади в ліжку: фото зведуть з розуму будь-кого.