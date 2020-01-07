Кайли Дженнер, младшая сестра Ким Кардашьян, поразила откровенными снимками в новом образе

Как сообщает Politeka.net, недавно 22-летняя Кайли обошла Марка Цукерберга и стала самой молодой миллиардершей в мире. Звание пришло к ней из-за ее компании по производству косметики, девушка постоянно показывает новинки из своей компании на странице в Instagram.

Но красотка может похвастаться не только карьерными достижениями. Ее яркие образы также привлекают внимание общественности. В последние несколько месяцев модель создает целые подборки снимков на которых демонстрирует образы на выход.

Сразу становится понятным, что девушка не утратила любовь к откровенным и порой к слишком вызывающей одежде.

Совсем недавно жгучая брюнетка решилась на кардинальную смену имиджа и перекрасила волосы в желтый цвет. Скорее всего это лишь первый этап окрашевания локонов, вскоре волосы должны приобрести холодный оттенок блонда. Но даже с таким странным ярким цветом волос девушка віглядит весьма соблазнительно.

На ее странице в сети Instagram появилось несколько снимков с новым цветом волос. На нескольких снимков девушка позировала в сером мини-платье с голубым узором, ярко-желтой сумочкой под крокодиловую кожу, а также в босоножках на высоком каблуке.

На втором снимке она сидит на кресле в телесном костюме, который буквально состоит из одной лишь сетки. Образ дополняют серебристые туфли на каблуке.

Также ранее сообщалось, что Кайли предстала в блестящем платье с глубоким декольте, которое идеально подчеркнуло ее формы. Ее образ завершали стильные аксессуары. Аж дух перехватило от такой красоты.

Стоит отметить, в таком образе девушка отдыхала с друзьями и выглядит изрядно выпившей. На одном снимке Дженнер закрыла глаза, а на втором - нагнулась, придерживая грудь и широко улыбаясь.

Напомним, что Кайли Дженнер натянула латекс и померилась прелестями с горячей подружкой: "все аж выпирает"

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