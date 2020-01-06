Модель Анастасія Квітко, яку називають «російською Кардаш'ян», показала принади у вбранні в сітку
Як повідомляє Politeka, знімком дівчина поділилася в Instagram.
Так, дівчина позує на камеру, виставивши напоказ усі свої принади у вбранні з сітки. Уточнимо, що образ Квітко доповнила лише сережками.
«Зробіть свайп для того, щоб поспілкуватися зі мною», - йдеться в повідомленні.
Шанувальники моделі не змогли захопитися формами кумира, оскільки знімки вона викинула в Сторіс.
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Як повідомлялося раніше, Анастасія Квітко, яку прозвали "російською Кардаш'ян", вразила черговою порцією відвертих кадрів.
Незвичайна красуня придбала популярність у всьому світі завдяки своєму видатному тілу, яке красуня абсолютно не соромиться демонструвати, як у відвертих вбраннях, так і зовсім в одній білизні.
За свою модельну кар'єру їй випала можливість попрацювати на компанію Каньє Уеста, який є чоловіком знаменитої американської зірки Кім Кардашьян. З часом Квітко навіть перебралася до США, де найчастіше рекламує відверте білизна, модний одяг, корсети і коригуючий білизна колумбійського бренду.
Крім того, вона активно веде свою сторінку в Instagram, де ділиться пікантними кадрами з різних фотосесій, а також з повсякденного життя.
На цей раз вона з'явилася на новому знімку в тісному ультра-міні плаття тілесного відтінку, яке вигідно підкреслило кожен вигин ідеальної фігури гарячої красуні. Для завершення образу вона вибрала срібні годинник і сонцезахисні окуляри. Для фотосесії Квмтко вибрала пляжну локацію.
Користувачі мережі прийшли в захват від побаченого знімка і засипали пишнотілу красуню масою позитивних коментарів.
Нагадаємо, що Кім Кардаш'ян чоловікові загрожує розлученням.
Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.
Також Politeka писала, що російська Кардаш'ян показала непристойне місце крупним планом.