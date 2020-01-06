Модель Анастасия Квитко, которую называют «русской Кардашьян», показала прелести в наряде в сетку

Как сообщает Politeka, снимком девушка поделилась в Instagram.

Так, девушка позирует на камеру, выставив напоказ все свои прелести в наряде из сетки. Уточним, что образ Квитко дополнила лишь серьгами.

«Сделайте свайп для того, чтобы пообщаться со мной», - говорится в сообщении.

Поклонники модели не смогли восхитится формами кумира, поскольку снимки она выбросила в Сторис.

Как сообщалось ранее, Анастасия Квитко, которую прозвали "русской Кардашьян", впечатлила очередной порцией откровенных кадров.

Необычная красотка приобрела популярность во всем мире благодаря своему выдающемуся телу, которое красотка совершенно не стесняется демонстрировать, как в откровенных нарядах, так и совершенно в одном белье.

За свою модельную карьеру ей выпала возможность поработать на компанию Канье Уэста, который является мужем знаменитой американской звезды Ким Кардашьян. Со временем Квитко даже перебралась в США, где чаще всего рекламирует откровенное белье, модную одежду, корсеты и корректирующее белье колумбийского бренда.

Кроме того, она активно ведет свою страницу в Instagram, где делится пикантными кадрами с различных фотосессий, а также из повседневной жизни.

На этот раз она предстала на новом снимке в тесном ультра-мини платье телесного оттенка, которое выгодно подчеркнуло каждый изгиб идеальной фигуры жгучей красотки. Для завершения образа она выбрала серебряные часики и солнцезащитные очки. Для фотосессии Квмтко выбрала пляжную локацию.

Пользователи сети пришли в настоящий восторг от увиденного снимка и засыпали пышнотелую красотку массой положительных комментариев.

Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала неприличное место крупным планом.