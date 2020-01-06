Українська модель і блогер Олена Омович, яку прозвали «української Кардашьян» здивувала сміливими позами в одному мереживній білизні

Зухвала красуня з Києва Олена Омович, яка із-за любові до пластики і бажання покращити свої природні жіночі розміри під мега-популярні пишні форми вірменки-американки, названа місцевої Кім Кардашьян.

На своїй сторінці в Instagram дівчина вже зарекомендувала себе, як успішний блогер. Там вона выстявляет досить відверті знімки і рекламує різні товари, пише Politeka.net.

Так, кілька нових кадрів на її сторінці в розділі Stories також потрапили випадково: вона зробила рекламу нижньої білизни для онлайн-магазину, заради якої зняла з себе одяг і залізла на ліжко, демонструючи не скільки білизну, а саму себе в селфи в дзеркалі.

Спочатку вона прилягла на правий бік, вигнувшись, щоб у кадр потрапила частина попи, потім сіла прямо і виставила ближче до дзеркала груди. В цілому, фото вийшли надмірно відвертими.

Відзначимо, що так як відео було опубліковано в розділі історії, користувачі не могли прокоментувати його публічно, лише написавши особисті повідомлення в директ моделі.

Нагадаємо, що раніше Омович показала інтимне кадр, зроблений на балконі в Парижі. На фото дівчина приспустивши білий халат демонструє свої принади в чорному нижній білизні. У кадрі також присутній її бойфренд з величезним букетом троянд, який став на одне коліно.

Також раніше ми писали, що на цей раз Олена Омович, за видатні форми яку прозвали «української Кардашьян», для свого магазину одягу перевтілилася в улюблену ляльку багатьох дівчаток – ляльку «Барбі».

На новому фото модель позує в студії, нібито в коробці для ляльки. На ній яскравий наряд: рожева пишна спідниця і чорний корсет, що підкреслює груди, і високі чоботи-ботфорди. Волосся акуратно зібране в хвіст ззаду на одному фото, на іншому ж – розкидані по плечах.

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