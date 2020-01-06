Украинская модель и блогер Алена Омович, которую прозвали «украинской Кардашьян» удивила смелыми позами в одном кружевном белье
Дерзкая красотка из Киева Алена Омович, которая из-за любви к пластике и желания улучшить свои природные женские размеры под мега-популярные пышные формы армянки-американки, названа местной Ким Кардашьян.
На своей странице в Инстаграм девушка уже зарекомендовала себя, как успешный блогер. Там она выстявляет довольно откровенные снимки и рекламирует различные товары, пишет Politeka.net.
Так, несколько новых кадров на ее странице в разделе Stories также попали неслучайно: она сделала рекламу нижнего белья для онлайн-магазина, ради которой сняла с себя одежду и залезла на кровать, демонстрируя не сколько белье, а саму себя в селфи в зеркале.
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Сначала она прилегла на правый бок, выгнувшись, чтобы в кадр попала часть попы, потом села прямо и выставила ближе к зеркалу грудь. В целом, фото получились излишне откровенными.
Отметим, что так как видео было опубликовано в разделе истории, пользователи не могли прокомментировать его публично, только написав личные сообщения в директ модели.
Напомним, что ранее Омович показала интимный кадр, сделанный на балконе в Париже. На фото девушка приспустив белый халат демонстрирует свои прелести в черном нижнем белье. В кадре также присутствует ее бойфренд с огромным букетом роз, который стал на одно колено.
Также ранее мы писали, что на этот раз Алена Омович, за выдающиеся формы которую прозвали «украинской Кардашьян», для своего магазина одежды перевоплотилась в любимую куклу многих девочек – куклу «Барби».
На новом фото модель позирует в студии, якобы в коробке для куклы. На ней яркий наряд: розовая пышная юбка и черный корсет, подчеркивающий грудь, и высокие сапоги-ботфорды. Волосы аккуратно собраны в хвост сзади на одном фото, на другом же – раскиданы по плечам.
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