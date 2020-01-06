Інста - діва Олена Омович, яку прозвали «українською Кардашьян» похвалилася відвертим фото з Парижа

Зухвала красуня з Києва Олена Омович, яка із-за любові до пластики і бажання підрихтувати свої природні жіночі розміри під мега-популярні пишні форми вірменки-американки, названа місцевої Кім Кардашьян.

На своїй сторінці в Instagram дівчина вже зарекомендувала себе, як успішний блогер. Там вона выстявляет досить відверті знімки і рекламує різні товари, пише Politeka.net

В цей раз Омович показала інтимні кадр, зроблений на балконі в Парижі.

На фото дівчина приспустивши білий халат демонструє свої принади у чорній нижній білизні. У кадрі також присутній її бойфренд з величезним букетом троянд, який став на одне коліно.

«Ми зробили цей кадр випадково, а на наступний день побачили цю картину в Луврі😅👋🏻 Роки йдуть, а деякі речі не змінюються😂 Згодні?», - підписала знімок модель.

Раніше зірка мережі Альона Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, розпалила чоловічу, так і жіночу, мабуть, теж армії своїх шанувальників.

Так на новому опублікованому фото, дівчина позує в затишній обстановці – новорічний антураж підкріпили подарунки навколо, білий килим, прикраси і Деніел Редкліфф на екрані телевізора в ролі Гаррі Поттера.

Відома українська красуня заговорила про добірці новорічних фільмів, для підняття настрою в свята. Але увагу публіки в мережі привернув не скільки список, скільки оголена «п'ята точка» моделі.

Алена на новому фото позувала з мереживній світлому білизна, до камери вона повернулася задом – до Поттеру передом.

Нагадаємо, українська Кардашьян без одягу показала свою "світлу сторону".

Як повідомляла Politeka,украинская Кардашьян ледве втримала свої форми в тісному корсеті.

Також Politeka писала, що українська Кардашьян посвітила апетитними булочками в прозорому боді.