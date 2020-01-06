Инста- дива Алена Омович, которую прозвали «украинской Кардашьян» похвасталась откровенным фото из Парижа

Дерзкая красотка из Киева Алена Омович, которая из-за любви к пластике и желания подрихтовать свои природные женские размеры под мега-популярные пышные формы армянки-американки, названа местной Ким Кардашьян.

На своей странице в Инстаграм девушка уже зарекомендовала себя, как успешный блогер. Там она выстявляет довольно откровенные снимки и рекламирует различные товары, пишет Politeka.net

В этот раз Омович показала интимные кадр, сделанный на балконе в Париже.

На фото девушка приспустив белый халат демонстрирует свои прелести в черном нижнем белье. В кадре также присутствует ее бойфренд с огромным букетом роз, который стал на одно колено.

«Мы сделали этот кадр случайно, а на следующий день увидели эту картину в Лувре😅👋🏻 Годы идут, а некоторые вещи не меняются😂 Согласны?», - подписала снимок модель.

Ранее звезда сети Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, раззадорила мужскую, да и женскую, пожалуй, тоже армии своих поклонников.

Так на новом опубликованном фото, девушка позирует в уютной обстановке – новогодний антураж подкрепили подарки вокруг, белый ковер, украшения и Дэниэл Рэдклиф на экране телевизора в роли Гарри Поттера.

Известная украинская красавица заговорила как раз о подборке новогодних фильмов, для поднятия настроения в праздники. Но внимание публики в сети привлек не сколько список, сколько обнаженная «пятая точка» модели.

Алена на новом фото позировала с кружевном светлом белье, к камере она повернулась задом – к Поттеру передом.

Напомним, украинская Кардашьян без одежды показала свою "светлую сторону".

Как сообщала Politeka,украинская Кардашьян с трудом удержала свои формы в тесном корсете.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян посветила аппетитными булочками в прозрачном боди.