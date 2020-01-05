Модель Олена Омович похвалилася відпочинком на райському острові

Як повідомляє Politeka, знімками, зробленими на Мальдівах дівчина поділилася в Istagram.

Модель з Києва, яку із-за любові до пластики і бажання підрихтувати свої природні жіночі розміри під мега-популярні пишні форми вірменки-американки, називають місцевої Кім Кардашьян.

У своєму мікроблозі дівчина вже зарекомендавала себе, як успішний блогер. Там вона выстявляет досить відверті знімки і рекламує різні товари.

На цей раз Омович полетіла відпочивати на Мальдіви попозувала на красивому пляжі голяка, а свої інтимні місця прикрила досить оригінально: домалювала купальник за допомогою фотошопу.

Користувачі вже встигли розкусити модель, про що вони поспішили повідомити в коментарях.

«Купальник👍,але як-то на фотошоп схожий», «Це такий купальник чи фотошоп? 😍😍😍😍», «Дуже видно фотошоп на купальнику», - пишуть вони.

Раніше зірка мережі Альона Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, розпалила чоловічу, так і жіночу, мабуть, теж армії своїх шанувальників.

Так на новому опублікованому фото, дівчина позує в затишній обстановці – новорічний антураж підкріпили подарунки навколо, білий килим, прикраси і Деніел Редкліфф на екрані телевізора в ролі Гаррі Поттера.

Відома українська красуня заговорила про добірці новорічних фільмів, для підняття настрою в свята. Але увагу публіки в мережі привернув не скільки список, скільки оголена «п'ята точка» моделі.

Алена на новому фото позувала з мереживній світлому білизна, до камери вона повернулася задом – до Поттеру передом.

Нагадаємо, українська Кардашьян без одягу показала свою "світлу сторону".

Як повідомляла Politeka,украинская Кардашьян ледве втримала свої форми в тісному корсеті.

Також Politeka писала, що українська Кардашьян посвітила апетитними булочками в прозорому боді.