Модель Алена Омович похвасталась отдыхом на райском острове

Как сообщает Politeka, снимками, сделанными на Мальдивах девушка поделилась в Istagram.

Модель из Киева, которую из-за любви к пластике и желания подрихтовать свои природные женские размеры под мега-популярные пышные формы армянки-американки, называют местной Ким Кардашьян.

В своем микроблоге девушка уже зарекомендавала себя, как успешный блогер. Там она выстявляет довольно откровенные снимки и рекламирует различные товары.

На этот раз Омович улетела отдыхать на Мальдивы попозировала на красивейшем пляже голяком, а свои интимные места прикрыла довольно оригинально: дорисовала купальник при помощи фотошопа.

Пользователи уже успели раскусить модель, о чем они поспешили сообщить в комментариях.

«Купальник👍,но как-то на фотошоп похож», «Это купальник такой или фотошоп? 😍😍😍😍», «Очень видно фотошоп на купальнике», - пишут они.

Ранее звезда сети Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, раззадорила мужскую, да и женскую, пожалуй, тоже армии своих поклонников.

Так на новом опубликованном фото, девушка позирует в уютной обстановке – новогодний антураж подкрепили подарки вокруг, белый ковер, украшения и Дэниэл Рэдклиф на экране телевизора в роли Гарри Поттера.

Известная украинская красавица заговорила как раз о подборке новогодних фильмов, для поднятия настроения в праздники. Но внимание публики в сети привлек не сколько список, сколько обнаженная «пятая точка» модели.

Алена на новом фото позировала с кружевном светлом белье, к камере она повернулась задом – к Поттеру передом.

Напомним, украинская Кардашьян без одежды показала свою "светлую сторону".

Как сообщала Politeka,украинская Кардашьян с трудом удержала свои формы в тесном корсете.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян посветила аппетитными булочками в прозрачном боди.