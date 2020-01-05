Модель Алена Омович похвасталась отдыхом на райском острове
Как сообщает Politeka, снимками, сделанными на Мальдивах девушка поделилась в Istagram.
Модель из Киева, которую из-за любви к пластике и желания подрихтовать свои природные женские размеры под мега-популярные пышные формы армянки-американки, называют местной Ким Кардашьян.
В своем микроблоге девушка уже зарекомендавала себя, как успешный блогер. Там она выстявляет довольно откровенные снимки и рекламирует различные товары.
На этот раз Омович улетела отдыхать на Мальдивы попозировала на красивейшем пляже голяком, а свои интимные места прикрыла довольно оригинально: дорисовала купальник при помощи фотошопа.
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Пользователи уже успели раскусить модель, о чем они поспешили сообщить в комментариях.
«Купальник👍,но как-то на фотошоп похож», «Это купальник такой или фотошоп? 😍😍😍😍», «Очень видно фотошоп на купальнике», - пишут они.
Ранее звезда сети Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, раззадорила мужскую, да и женскую, пожалуй, тоже армии своих поклонников.
Так на новом опубликованном фото, девушка позирует в уютной обстановке – новогодний антураж подкрепили подарки вокруг, белый ковер, украшения и Дэниэл Рэдклиф на экране телевизора в роли Гарри Поттера.
Известная украинская красавица заговорила как раз о подборке новогодних фильмов, для поднятия настроения в праздники. Но внимание публики в сети привлек не сколько список, сколько обнаженная «пятая точка» модели.
Алена на новом фото позировала с кружевном светлом белье, к камере она повернулась задом – к Поттеру передом.
Напомним, украинская Кардашьян без одежды показала свою "светлую сторону".
Как сообщала Politeka,украинская Кардашьян с трудом удержала свои формы в тесном корсете.
Также Politeka писала, что украинская Кардашьян посветила аппетитными булочками в прозрачном боди.