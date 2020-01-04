Цього разу зірка мережі Альона Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, розпалила чоловічу, а й жіночу, мабуть, теж армії своїх шанувальників

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram моделі.

Так на новому опублікованому фото, дівчина позує в затишній обстановці – новорічний антураж підкріпили подарунки навколо, білий килим, прикраси і Деніел Редкліфф на екрані телевізора в ролі Гаррі Поттера.

Відома українська красуня заговорила про добірку новорічних фільмів, для підняття настрою в свята. Але увагу публіки в мережі привернув не скільки список, скільки оголена «п'ята точка» моделі.

Олена на новому фото позувала з мереживній світлый білизны, до камери вона повернулася задом – до Поттера передом.

Шанувальники у захваті від побаченого:

«Сік»

«Вау»

«Просто бомба»

Раніше, українка, яку через любов до пластики і бажання підрихтувати свої природні жіночі розміри під мега-популярні пишні форми вірменки-американки, називають місцевою Кім Кардашьян. Перед Новим роком модель покрасувалася, ймовірно, на морозі голою.

Так на новому опублікованому фото артистка вся в білому - мереживному низі постільного комплекту, пухнастій шапці та рукавицях - красується на балконі. Модель повернулася спиною до фотографа, але при цьому чітко видно, що її об'ємні груди оголені і вона прикрила їх руками.

Шанувальники нахвалюють "українську Кардашьян", пишуть, що така "гаряча красуня" - межа мріянь будь-якого чоловіка. Деякі запереживали, чи не простудиться роздягнена до трусів красуня.

Нагадаємо, українська Кардашьян без одягу показала свою "світлу сторону".

Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян ледве втримала свої форми в тісному корсеті.

Також Politeka писала, що українська Кардашьян посвітила апетитними булочками в прозорому боді.