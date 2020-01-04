Супермодель Кайлі Дженнер порадувала шанувальників занадто відвертим знімком

Як повідомляє Politeka.net, пікантне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Іnstagram.



22-річна знаменитість, яка є наймолодшою мільярдеркою світу за версією Forbes, позувала на тлі бежевого позашляховика.

Вбралася модель в білу сукню, яка ідеально підкреслила її спокусливі форми. Також увагу передплатників привернув новий образ Кайлі - модель зважилася на кардинальні зміни та пофарбувала волосся в жовтий колір.

Більшість шанувальників позитивно оцінили такий крок сестри Кардашьян - пост всього за годину зібрав майже два мільйони лайків.



Раніше Кайлі Дженнер, яка веде активну публічне життя і поєднує його з материнством, показала знімки з шаленої новорічної вечірки.

Для неї вона вибрала сексуальне плаття, яке було прикрашено блискучим срібним глітером. Наряд спокусливо підкреслив вузьку талію і пишні груди 22-річної дівчини.

Нагадаємо, наймолодшим мільярдером 2019 року стала 22-річна американка Кайлі Дженнер. Вона заснувала косметичну компанію Kylie Cosmetics і продала 51% її акцій за 600 мільйонів доларів.





Нагадаємо, що Кайлі Дженнер натягнула латекс і помірялась принадами з гарячою подружкою: "все аж випирає"

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