Супермодель Кайлі Дженнер порадувала шанувальників занадто відвертим знімком
Як повідомляє Politeka.net, пікантне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Іnstagram.
22-річна знаменитість, яка є наймолодшою мільярдеркою світу за версією Forbes, позувала на тлі бежевого позашляховика.
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Вбралася модель в білу сукню, яка ідеально підкреслила її спокусливі форми. Також увагу передплатників привернув новий образ Кайлі - модель зважилася на кардинальні зміни та пофарбувала волосся в жовтий колір.
Більшість шанувальників позитивно оцінили такий крок сестри Кардашьян - пост всього за годину зібрав майже два мільйони лайків.
Раніше Кайлі Дженнер, яка веде активну публічне життя і поєднує його з материнством, показала знімки з шаленої новорічної вечірки.
Для неї вона вибрала сексуальне плаття, яке було прикрашено блискучим срібним глітером. Наряд спокусливо підкреслив вузьку талію і пишні груди 22-річної дівчини.
Нагадаємо, наймолодшим мільярдером 2019 року стала 22-річна американка Кайлі Дженнер. Вона заснувала косметичну компанію Kylie Cosmetics і продала 51% її акцій за 600 мільйонів доларів.
Нагадаємо, що Кайлі Дженнер натягнула латекс і помірялась принадами з гарячою подружкою: "все аж випирає"
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