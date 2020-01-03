Ірина Шейк поділилася відвертим фото з відпочинку на популярному курорті

Американська модель російського походження щосили насолоджується відпочинком на узбережжі Коста-Ріки. Як повідомляє Politeka, зірка поділилася новими фото з курорту на своїй сторінці в Instagram.

На фото модель позує на пляжі в спокусливому бікіні і капелюсі. При цьому вона стоїть спиною до камери, демонструючи глядачам свої ідеальні підтягнуті сідниці.

«День 2. Коста-Ріка», - лаконічно підписала знімок Шейк.

Шанувальники моделі прийшли в захват від яскравого кадру. Під ним одразу ж зібралося безліч коментарів, серед яких було чимало і російськомовних.

«Красуня товстож**а», «Королева», «Ірина космос», «Шикарний вигляд», «Булки норм», «Іра, яка ж ти красива», «Попка як горіх, так і проситься на гріх», - пишуть люди.

Раніше ми писали про те, що на новому опублікованому фото Ірина Шейк красується з подружкою і напівгола. Жінки одягалися в ефектні купальники з анімалістичним принтом, а також доповнили свої образи об'ємними капелюшками.

Крім іншого, Ірина Шейк зі своєю приятелькою – парижанкою і світською левицею – засвітили свої підкачані сідниці.

Сфотографуватися дівчата вирішили саме відвернувшись і віддалившись від камери.

Вся ця жіноча краса була «представлена» на тлі екзотичної пляжу і морської води. Шанувальники в захваті від таких атмосферних і естетично наповнених знімків.

Також до цього модель "розслабилася" і показала ефектні кадри, де вона в стрінгах і шкіряному бра пустує перед камерами, приймаючи всілякі варіації провокують поз.

На іншому - раніше вона знялася в рекламі відомого бренду і на рекламному щиті на фото постала повністю роздягненою «вгорі» і в чорних панчохах в сітку внизу, свої принади зірка світових подіумів прикрила вишуканим стильним аксесуаром.

На інших своїх опублікованих кадрах засмагла Шейк красується лежачи і в рожевому роздільному купальнику. Крім купальника, вона приміряла панамку.

Нагадаємо, роздягнена Ірина Шейк побавилася з гарячою подружкою прямо на пляжі.

Як повідомляла Politeka, спекотна Ірина Шейк показала всю свою красу в міні-бікіні.

Також Politeka писала, що розкішна Ірина Шейк в міні-бікіні засвітила всі свої достоїнства.