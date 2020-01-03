Известнейшая модель Ирина Шейк позировала при минимуме одежды и в экзотической обстановке, если можно так выразиться

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитой манекенщицы.

Так на новом опубликованном фото артистка красуется с подружкой и полуголая. Дамы облачились в эффектные купальники с анималистическим принтом, а также дополнили свои образы объемными шляпками.

Помимо прочего, Ирина Шейк со своей приятельницей – парижанкой и светской львицей – засветили свои подкачанные ягодицы. Сфотографироваться девушки решили именно отвернувшись и отдалившись от камеры.

Вся эта женская красота была «представлена» на фоне экзотического пляжа и морской воды. Поклонники в восторге от таких атмосферных и эстетически наполненных снимков:

«Огонь»

«Красотки»

«Сочно»

Ранее, артистка "расслабилась" и показала эффектные кадры, где она в стрингах и кожаном бра резвится перед камерами, принимая всяческие вариации провоцирующих поз.

На другом - ранее она снялась в рекламе известного бренда и на рекламном щите на фото предстала полностью раздетой «вверху» и в черных чулках в сетку внизу, свои прелести звезда мировых подиумов прикрыла изысканным стильным аксессуаром.

На других своих опубликованных кадрах загорелая Шейк красуется лежа и в розовом раздельном купальнике. Кроме купальника, она примерила панамку.

На фото манекенщица засветила свои подкачанные ягодицы и грудь. На снимке модель смотрит в сторону, не улыбается. Несмотря на это, кадр получился весьма живеньким и привлекающим внимание.

Поклонники пишут массу приятностей в адрес знаменитой красавицы - одной из самых высокооплачиваемых и известных моделей современности.

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